Il Tour Estivo 2022 della Nazionale italiana di rugby ha visto oggi, venerdì 1° luglio, disputarsi il secondo Test Match, con la vittoria dell’Italia che, allo Stadium Arcul de Triumf di Bucarest, supera in trasferta la Romania per 13-45. Sette mete per gli azzurri che bissano la vittoria esterna ottenuta nell’ultima uscita in casa del Portogallo.

Nel primo tempo passa in vantaggio per prima la Romania, col piazzato di Vlaicu al 10′. Risponde l’Italia con la meta di Menoncello (non trasformata) al 13′, ma i romeni accorciano con un altro piazzato al 24′. In chiusura di frazione scappa via l’Italia con le mete di Allan e Cannone, Allan trasforma e lo score è di 6-19 all’intervallo.

Nella ripresa dilaga l’Italia, che domina marcando quattro mete, al 46′, al 59′, al 61′ ed al 71′, delle quali tre trasformate da Allan. Nel finale la Romania va in meta e la conversione di Vlaicu fissa lo score sul 13-45 finale. Il Tour Estivo dell’Italia si concluderà in Georgia.

TABELLINO

Romania-Italia 6-45

Romania: Simionescu; Lamboiu, Gontineac, Vaovasa, Apostol; Vlaicu, Rupanu; Macovei (cap), Ser, Neculau; Antonescu, Iftimiuciuc; Leon, Butnaru, Balan. A disposizione: Hartig, Savin, Gordas, Toader, Sobota, Surugiu, Bucur, Lama. All.: Robinson.

Italia: Capuozzo; Bruno, Menoncello, Zanon, Padovani (cap); Allan, Garbisi A.; Halafihi, Zuliani, Ruzza; Fuser, Cannone; Ferrari, Lucchesi, Nemer. A disposizione: Nicotera, Traorè, Neculai, Sisi, Lamaro, Giammarioli, Albanese, Garbisi P.. All.: Crowley.

Arb.: Pearce (Inghilterra).

CROWLEY DOPO BUCAREST: "VISTO LA REAZIONE CHE AVEVAMO CHIESTO ALLA SQUADRA"

“Avevamo chiesto una reazione dopo Lisbona e la squadra ha reagito, credo sia l’aspetto più importate della vittoria di stasera. Abbiamo offerto una prova solida dal punto di vista fisico, alzato il livello ella prestazione generale. Eravamo insoddisfatti dopo la vittoria in Portogallo ed oggi è stato fatto un passo avanti” spiega il CT dell’Italia Kieran Crowley nella conferenza stampa che segue la vittoria di Bucarest contro la Romania, seconda tappa del tour estivo della Nazionale in Europa.

“Ogni partita fa storia a sé, quella di oggi costituisce un passo avanti nel cammino che abbiamo iniziato un anno fa. Ci sono ancora molte aree da migliorare, penso in particolare a tre, quattro mete che non abbiamo finalizzato questa sera e che non possiamo permetterci di non realizzare in partite importanti, come sarà quella della settimana prossima in Georgia” ha aggiunto il CT.

Padovani: "Stiamo crescendo partita dopo partita"

Per Edoardo Padovani, per la prima volta Capitano degli Azzurri, “all’inizio c’è stata un po’ di frenesia. Nei primi venti minuti la Romania ha giocato la partita della vita, sapevamo che avrebbero cercato di impostare la gara sulla sfida fisica e abbiamo accettato questa sfida: una volta vinta, abbiamo potuto sfruttare le qualità del nostro gioco. Stiamo crescendo partita dopo partita, ora ci aspetta una sfida terribilmente importante che prepareremo in settimana a Batumi nel migliore dei modi”.

