Scacchi

Scacchi da maestri: So batte Carlsen, suo l'Opera Euro Rapid

SCACCHI - “Vorrei scusarmi con Magnus per avergli rovinato il giorno di San Valentino", ha detto Wesley So dopo aver sconfitto Magnus Carlsen nella finale dell'Opera Euro Rapid. Lo aveva battuto anche nella finale dello Skilling Open in occasione del 30° compleanno del Campione del Mondo.

