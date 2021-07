Una vita passata tra la sala d'armi e i libri di anatomia. La vita disi divide tra le sue due grandi passioni: la scherma e la medicina. E quando ci sono costanza e sacrificio, i sogni possono diventare realtà: in attesa della laurea all'Università Tor Vergata di Roma (durante il lockdown ha più volte dichiarato di essersi impegnato per portarsi avanti con gli esami), la classe e la garra in pedana hanno riportato il classe '92 di Acireale sul tetto del mondo nel fioretto: alle 14:50, infatti, lo schermidore azzurro difenderà l'oro conquistato a Rio 2016