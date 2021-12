“The King on the Queen”, il re della Stelvio colpisce ancora. Dominik Paris, già cittadino onorario di Bormio con le sei vittorie tra il 2012 e il 2019, cala il settebello nella prima delle tre gare previste nella località valtellinese in Domme torna a regnare in discesa libera su una delle piste più iconiche del circo bianco, riprendendo quella striscia vincente che era stata sospesa qui l’anno scorso per un’inezia da Matthias Mayer (oggi 12°). Salgono sul podio insieme a lui due svizzeri, ma non Beat Feuz (che cade, evento rarissimo in tutta la sua carriera), bensì Marco Odermatt e Niels Hintermann. , già cittadino onorario di Bormio con le sei vittorie tra il 2012 e il 2019,nella prima delle tre gare previste nella località valtellinese in Coppa del Mondo 2021/2022 torna a regnare in discesa libera su una delle piste più iconiche del circo bianco, riprendendo quella striscia vincente che era stata sospesa qui l’anno scorso per un’inezia da Matthias Mayer (oggi 12°). Salgono sul podio insieme a lui due svizzeri, ma non Beat Feuz (che cade, evento rarissimo in tutta la sua carriera), bensì Marco Odermatt e Niels Hintermann.

Paris da impazzire! 7^ perla sulla Stelvio, rivivi la gara

Dominik Paris e la discesa sulla Stelvio, un rapporto ineguagliabile nella storia dello sci alpino maschile in questa specialità. Nessun altro uomo-jet è stato capace di vincere sei volte sulla stessa pista, fatta eccezione per Svindal ma in Super G (sei successi a Lake Louise). Un dominio fino a prima paragonabile a quello di Didier Cuche a Kitzbuehel (cinque vittorie in discesa libera sulla Streif). Un successo, quello odierno del 32enne altoatesino, che lo proietta nella leggenda della specialità più intrepida e amata di questo sport.

Marco Odermatt, sceso prima di lui, sembrava aver realizzato la prova perfetta, spazzando via il crono di riferimento di Aleksander Aamodt Kilde, che ha preceduto il Domme viaggia con un vantaggio di oltre mezzo secondo nel tratto centrale, poi si difende nello schuss finale fino a fermare il cronometro in luce verde per 24 centesimi. Per l'azzurro è il ventesimo successo e quarantesimo podio in carriera in Coppa del Mondo, tornando sul gradino più alto del podio dal febbraio scorso a Garmisch e diventando il quarto discesista più vincente in assoluto (a quota 16). Ma soprattutto, un risultato che lo fa balzare al comando della classifica di specialità, approfittando dei tanti inserimenti tra lui e Matthias Mayer. Tra i complici della rivalsa ad un anno di distanza dal successo dell'austriaco che aveva arrestato la parentesi vincente di Paris sulla Stelvio Niels Hintermann, al secondo podio consecutivo in discesa libera con un ritardo di otto decimi netti, ma anche Matteo Marsaglia, buon decimo a +1.33. La settima sinfonia del rocker delle nevi è priva di stonature, ma lascia tutti col cuore in gola fino alla linea del traguardo., sceso prima di lui, sembrava aver realizzato la prova perfetta, spazzando via il crono di riferimento di Aleksander Aamodt Kilde, che ha preceduto il leader della generale al cancelletto di partenza.viaggia con un vantaggio di oltre mezzo secondo nel tratto centrale, poi si difende nello schuss finale fino a fermare il cronometro in luce verde per 24 centesimi. Per l'azzurro è il ventesimo successo e quarantesimo podio in carriera in Coppa del Mondo, tornando sul gradino più alto del podio dal febbraio scorso a Garmisch e diventando il quarto discesista più vincente in assoluto (a quota 16). Ma soprattutto, un risultato che lo fa balzare al, approfittando dei tanti inserimenti tra lui e Matthias Mayer. Tra i complici della rivalsa ad un anno di distanza dal successo dell'austriaco che aveva arrestato la parentesi vincente di Paris sulla Stelvio, al secondo podio consecutivo in discesa libera con un ritardo di otto decimi netti, ma anche, buon decimo a +1.33.

Tante sorprese tra i migliori dieci. L'austriaco più veloce è quello che non ti aspetti, ossia Daniel Hemetsberger, quarto a 99 centesimi. Probabilmente forte del nome, Dominik Schwaiger conquista il miglior risultato in carriera nelle prove veloci, quinto e due centesimi meglio di Kilde. Il campione iridato Vincent Kriechmayr, altro rivale di Paris per la coppa di specialità, chiude settimo. Fuori di scena clamorosamente Beat Feuz, che perde gli appoggi e finisce per terra dopo 37 gare consecutive in discesa libera in top-10.

1. D. PARIS (ITA) 1:54.63 2. M. ODERMATT (SUI) +0.24 3. N. HINTERMANN (SUI) +0.80 4. D. HEMETSBERGER (AUT) +0.99 5. D. SCHWAIGER (GER) +1.10 6. A.A. KILDE (NOR) +1.12 7. V. KRIECHMAYR (AUT) +1.15 8. T. GANONG (USA) +1.19 9. D. DANKLMAIER (AUT) +1.26 10. M. MARSAGLIA (ITA) +1.33

