Mala tempora currunt per lo sci alpino. La gara d'esordio è stata rinviata: il gigante femminile di Sölden per lo sci alpino. La gara d'esordio è stata rinviata: il gigante femminile di Sölden non si è potuto disputare per maltempo , ma le notizie peggiori sono arrivate da Cervinia-Zermatt. Isimo weekend, infatti, si sarebbero dovute disputare due discese maschili, ma la località ha fallito il controllo della neve e quindi le due gare sono state cancellate e non saranno recuperate.

Bisogna vedere come andranno le cose nel weekend successivo, perché a Cervinia sarebbero in programma il 5 e 6 novembre due discese femminili, ma usare il condizionale è a questo punto d'obbligo.

Il problema, però, è più esteso, perché il 12 e 13 novembre c'è una nuova tappa di Coppa, a Lech Zürs, ma le condizioni di neve sono semplicemente inesistenti: la neve non c'è. I cambiamenti climatici del pianeta stanno fortemente influenzando la stagione invernale, ma le alternative ci sarebbero, perché in Sudamerica (come Ushuaia per esempio, dove i nostri atleti hanno efettuato la preparazione estiva) la neve c'era ancora e quindi si poteva pensare a un calendario diverso.

In ogni caso, la gara in programma è un parallelo, gara che non tutti gli atleti amano, quindi nel caso in cui anche questa venisse cancellata probabilmente qualcuno potrebbe anche essere contento.

