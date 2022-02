La Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 si avvia verso il gran finale. Le nel Super G esulterà per forza un'italiana, lo stesso potrebbe succedere nella corsa al titolo di regina della discesa libera. Con una gara di disciplina rimasta da qui a fine stagione, in programma alle finali di Courchevel/Meribel, Sofia Goggia è la grandissima favorita. si avvia verso il gran finale. Le Olimpiadi di Pechino sono ormai alle spalle e il calendario femminile prevede ancora otto gare in cui verranno decise le sorti della classifica generale e di tre trofei di specialità ( solo la coppa di slalom è già matematicamente a casa Vlhova ). E se, lo stesso potrebbe succedere nella corsa al titolo di. Con una gara di disciplina rimasta da qui a fine stagione, in programma alle finali di Courchevel/Meribel,è la grandissima favorita.

Corinne Suter. La svizzera, neo campionessa olimpica, si trova ora a 75 punti dall'azzurra (482 contro 407) ed è l'unica che può impensierirla. Cosa deve succedere nell'ultima discesa stagionale, dunque, perchè il trofeo voli in direzione Bergamo? La bergamasca, reduce dall'argento miracoloso in terra cinese, ha ottenuto un dodicesimo e un terzo posto nel weekend di Crans Montana . Risultati che, nel complesso, le hanno permesso di incrementare il bottino nella classifica di specialità su. La svizzera, neo campionessa olimpica, si trova ora adall'azzurra (482 contro 407) ed è l'unica che può impensierirla. Cosa deve succedere nell'ultima discesa stagionale, dunque, perchè il trofeo voli in direzione Bergamo?

- Goggia arriva tra le prime dieci

- Goggia arriva tra l’undicesima e la quindicesima posizione e Corinne Suter non vince*

- Corinne Suter non arriva tra le prime due (Goggia vince la Coppa anche se non dovesse marcare punti)

*alle finali vanno a punti solamente le prime 15

Non è contemplato in nessun caso un arrivo a pari punti, dove comunque sarebbe vincente l'azzurra in virtù del maggior numero di successi stagionali (4-1). Goggia ha già vinto la Coppa di discesa nel 2018, beffando Lindsey Vonn per tre punti, e nel 2021, proprio davanti a Suter. Sarebbe dunque il suo terzo trofeo di specialità, uno in più di quelli conquistati da Isolde Kostner tra il 2001 e il 2002. Per quanto riguarda la discesa libera, Vonn sembra irraggiungibile con 8 titoli, davanti a Annemarie Moser-Pröll con 7, Renate Götschl con 5, Michela Figini e Katja Seizinger con 4.

