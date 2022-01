Uno show di rara bellezza, a testimonianza dell’immenso talento della fuoriclasse bergamasca. Settimana scorsa era caduta malamente a Zauchensee, oggi è salita nuovamente sul gradino più alto del podio: dopo sette giorni decisamente complicati a causa della botta rimediata in Austria, la Campionessa Olimpica di discesa ha saputo ruggire con enorme personalità e ha infilato il sesto successo stagionale (il quarto in questa specialità). Si tratta del 17° sigillo in carriera, seconda italiana più vincente di sempre nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino (meglio di lei soltanto Federica Brignone).

Sofia Goggia ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “È stata una discesa incredibile. Dopo le cose che ho combinato alla curva Delta vedere la luce verde è stato un sogno, poi a Cortina: ho il cuore pieno di emozioni”. La 29enne ha poi proseguito: “Dopo Zauchensee ho avuto una settimana difficile: lunedì non camminavo, dalle sette di mattina alle sette di sera in terapia, poi la prima prova affrontata con la paura: è incredibile“. Grazie all’affermazione odierna, Sofia Goggia ha messo un’ulteriore ipoteca sulla conquista della Coppa del Mondo di specialità e si è portata a 197 punti di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin, leader della graduatoria generale, assente a Cortina d’Ampezzo. Domani si replicherà con un superG.

L’azzurra ha poi proseguito: “Io penso che l’Olympia delle Tofane sia bellissima da cima a fondo, quando ho saputo che l’avrebbero accorciata, siamo partiti dal piano e lì faccio fatica, ho fatto la curva Delta e ho visto il vento, ma ci ho creduto, ho voluto tagliare il traguardo e fare un tuffo col pubblico e quando mi sono accorta che ero prima il cuore mi è esploso“.

Un messaggio d’amore nei confronti del pubblico: “Tantissime persone mi hanno scritto una miriade di messaggi nei giorni scorsi: io quattro anni fa avevo vinto qua ma non avevo ancora fatto le Olimpiadi ed ero ancora agli albori e inesperta. Oggi ho sentito tutto l’amore di Cortina e dei fan: sono contentissima. Sentire l’affetto dai supporter è una vittoria personale che forse vale più di quella sugli sci, oggi mi godo questa vittoria che penso sia una delle più belle della mia carriera, per tanti motivi. Domani c’è il superG e la gara più importante è sempre la prossima. Sento il Tricolore addosso, mi dà la carica“.

