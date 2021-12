Mikaela Shiffrin sembra tornata a fare la Mikaela Shiffrin, almeno stando a quanto visto dalla prima manche del gigante di Courchevel. A metà gara la regina delle nevi ha quasi seminato le avversarie e, salvo clamorosi colpi di scena, è vicina al secondo successo consecutivo in gigante in questa stagione di Coppa del Mondo 2021/2022. Soltanto Michelle Gisin riesce a stare sotto al secondo (+0.74). Federica Brignone però è lì, quarta (+1.06) ad un passo dalla zona podio, occupata tre centesimi prima da Sara Hector. Bene Sofia Goggia in top-10, caduta invece Marta Bassino.

Shiffrin da paura: rivivi la sua prima manche di gigante

Fila tutto liscio per la fuoriclasse statunitense, velocissima e quasi perfetta per tutto il tracciato, facendo segnare il miglior parziale in tutti i settori. Di un'altra categoria, siccome tutte le altre prima di lei avevano commesso qualche imperfezione. Petra Vlhova è parsa fuori ritmo sul muro, infatti si trova sesta dopo la prima manche a +1.39. Federica Brignone invece si è fatta sorprendere sull'ultimo dosso, lasciando un paio di decimi di troppo che con ogni probabilità l'avrebbero avvicinata al piazzamento d'onore. Solo Michelle Gisin l'unica ad aver sciato alla pari di Shiffrin in almeno un tratto di pista, l'ultimo, quello che le ha permesso di stare sotto al secondo e avere un vantaggio di quasi tre decimi dalla terza.

Brignone vicina al podio: ecco la sua prima manche

La lotta per il podio tuttavia non si restringe soltanto a Sara Hector (+1.03) e Federica Brignone, rispettivamente terza e quarta separate di tre centesimi. Si fa minacciosa a due decimi della 31enne valdostana la norvegese Mina Fuerst Holtmann, quinta. Poi un gruppetto in scia a Petra Vlhova composto dalla polacca Maryna Gasienica-Daniel e Tessa Worley, entrambe sotto al mezzo secondo di ritardo dalla top-3. L'azzurra quindi dovrà andare all'attacco in seconda manche non solo per azzannare il primo podio stagionale di un'italiana in questa specialità, ma anche per mantenere il piazzamento. Agguanta la decima posizione Sofia Goggia, staccata di 1"75 dalla leader. Niente male per la bergamasca provvisoriamente in vetta alla classifica generale. A terra invece Marta Bassino: per la detentrice della coppetta di specialità si tratta del secondo ritiro sue due gare di gigante, domani ne avrà la possibilità e dovrà riscattarsi.

Gigante femminile in cui, ricordiamo, pesano diverse assenze causa positività al Covid-19, tra cui tre possibili pretendenti alle prime posizioni: Lara Gut, Alice Robinson e Katharina Liensberger.

