Assomiglia a un campionato nazionale, ma si tratta della Coppa del Mondo : non c'è trucco e non c'è inganno, l'Italia della discesa femminile è uno squadrone. Un gruppo eccezionale, guidato da un fenomeno. Perchè Sofia Goggia si conferma imbattibile anche nel secondo giorno di gare a Crans Montana . La bergamasca sfreccia su una Mont-Luchaux finalmente pulita, facendo la differenza anche in una gara lunga una ventina di secondi in più rispetto alla prova vincente di venerdì . Vola, ancora col pettorale numero 9, dipingendo linee perfette alle solite velocità siderali. Only the brave , come dice anche stavolta dopo il traguardo, quando già sa che l'inno di fine gara sarà ancora quello di Mameli.

Ridono le azzurre, mentre Lara Gut è tutta una smorfia. Eppure la svizzera agguanta un gran secondo posto, l'unica ad avvicinarsi veramente a una Goggia ai limiti dell'intoccabile. Breezy Johnson scende dal podio dopo quattro terzi posti di fila, ma conferma il suo valore: è quinta. Jasmina Suter fa meglio della più quotata Corinne, mentre è un'altra grande giornata per Petra Vlhova. La slovacca è settima e questi punti, in discesa, sono pesantissimi. Michelle Gisin torna a buoni livelli dopo la delusione di venerdì e chiude la top 10. Attimi di apprensione per Ester Ledecka, che stava volando prima di finire malamente contro le reti di protezione. Ma torniamo all'Italia, che taglia un traguardo importante: il successo di Goggia è il numero 100 per lo sci alpino femminile in Coppa del Mondo. Per la bergamasca è il numero 11 nel massimo circuito, con il trio Compagnoni-Kostner-Brignone nel mirino. La quarta vittoria consecutiva in discesa è un record azzurro aggiornato, che le apparteneva già da venerdì. E che intanto la riporta al terzo posto della classifica generale. In quella di disciplina, al momento, non c'è partita.