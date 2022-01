Federica Brignone ha vinto L’azzurra in questa stagione ha vinto per tre volte in Super G e così oggi ha rafforzato il pettorale di leader nella classifica di Coppa del Mondo della specialità, che a fine stagione verrà vinta per la prima volta nella storia da un’italiana, dato che mancano soltanto due gare alla fine della stagione. ha vinto il Super G di Garmisch , siglando il diciannovesimo successo personale in carriera in Coppa del Mondo. Per l’Italia femminile rappresenta la vittoria numero 111 della storia, nonché il decimo successo stagionale, sei dei quali giunti proprio in questa specialità.e così oggi ha rafforzato il pettorale di leader nella classifica di Coppa del Mondo della specialità, che a fine stagione, dato che mancano soltanto due gare alla fine della stagione.

Con 200 punti da assegnare, infatti, solamente Elena Curtoni, seconda a -103, e Sofia Goggia, terza a -145, possono ancora vincere aritmeticamente la classifica del Super G. La quarta classificata, infatti, ovvero l’austriaca Tamara Tippler, ha un ritardo di 218 punti da Brignone. In casa Italia, solamente Peter Runggaldier (1994-95) e Dominik Paris sono stati in grado di conquistare la sfera di cristallo in questa disciplina.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SUPERGIGANTE

(A due gare dal termine, 200 punti in palio)

1. Federica Brignone (Italia) 477

2. Elena Curtoni (Italia) 374

3. Sofia Goggia (Italia) 332

4. Tamara Tippler (Austria) 259

5. Corinne Suter (Svizzera) 226

