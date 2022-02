Loic Meillard spacca la prima manche e crea il solco tra lui e gli altri, tutti distanti più di mezzo secondo. Classifica inedita con Ramon Zenhaeusern e Johannes Strolz primi inseguitori a 51 centesimi, mentre il vincitore del primo slalom sulla Gudiberg, Henrik Kristoffersen, chiude ottavo a 88 centesimi. Cambiano gli equilibri nel secondo slalom di Garmisch durante il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino . Dopo il secondo posto della giornata precedente , l'elveticotra lui e gli altri, tutti distanti più di mezzo secondo. Classifica inedita con Ramon Zenhaeusern e Johannes Strolz primi inseguitori a 51 centesimi, mentre il vincitore del primo slalom sulla Gudiberg, Henrik Kristoffersen, chiude ottavo a 88 centesimi.

Azzurri costretti a recuperare anche stavolta, tutti fuori dalla top-10 a metà gara perdendo tantissimo sul ripido iniziale: il migliore degli italiani è Giuliano Razzoli, 14° con +1.21 di ritardo dal leader. Tutti gli altri troppo in controllo: Alex Vinatzer 17° (+1.34), Tommaso Sala 25°, non si qualifica invece Stefano Gross per cinque centesimi.

Stupisce tutti lo spagnolo Joaquim Salarich, capace di recuperare diversi decimi nel tratto in piano (dove Meillard non è stato irresistibile) e di piazzarsi virtualmente ai piedi del podio, staccato di 55 centesimi. Si riscattano Alexis Pinturault e Sebastian Foss-Solevaag, rispettivamente quinto e sesto, con quest'ultimo ex-aequo insieme ad un altro salito sul podio nella giornata precedente, Manuel Feller. Poi diversi inserimenti dai pettorali alti in top-10, di cui il croato Istok Rodes e l'austriaco Marc Digruber.

In ottica classifica di specialità, da segnalare le difficoltà di Lucas Braathen, che si qualifica in seconda manche con un tempo alto (+1.65 da Meillard) e l'ennesima uscita del campione olimpico in carica Clement Noel, che rischia di perdere definitivamente il treno per il globo.

