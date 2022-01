L’azzurro sognava di salire sul podio in terra austriaca e magari di conquistare la prima vittoria in carriera, ma nella seconda manche ha commesso un grandissimo errore nelle battute iniziali ed è caduto, uscendo dal tracciato. L’altoatesino è comunque riuscito a rientrare in pista e ha tagliato il traguardo in 18ma posizione, ma chiaramente non è il risultato che sperava. Alex Vinatzer aveva firmato il miglior tempo nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel , prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino nelle battute iniziali ed è caduto, uscendo dal tracciato. L’altoatesino è comunque riuscito a rientrare in pista e ha tagliato il traguardo in 18ma posizione, ma chiaramente non è il risultato che sperava.

Vinatzer cade e manda in fumo la gara, Ryding esulta per la vittoria

Il nostro portacolori ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali federali: “È difficile commentare quel che è successo. Ho visto la prima doppia e ho pensato che avrei dovuto gestirla bene per poi spingere sulla porta successiva, che poi c’era da andare. Invece spingendola mi son portato in avanti e ho commesso un errore. Dopo l’ho sciata con l’intensità giusta, penso che avrei fatto lo stesso anche senza errore, però quando non gira non gira. Non ci arrendiamo, andiamo a Schladming con qualche punticino e guardiamo avanti. La mia sciata è quella che dimostro anche in allenamento, vediamo di mettere giù bene entrambe le manche. Ci sono ancora cinque gare stagionali e tutto è possibile”.

Vinatzer all'attacco: è davanti nella prima manche

Giuliano Razzoli, Campione Olimpico di Vancouver 2010 e terzo a Wengen lo scorso weekend, stava lottando sul filo dei centesimi con Ryding prima di essere tradito dalla neve riportata nei pressi del traguardo. Ai microfoni RAI il reggiano esprime tutta la sua delusione: “Ho fatto bene nella parte alta e difficile, stavo andando veloce ed ero davanti all’intermedio. Ho letto male l’ultimo dosso, non credevo fosse così: ho perso la linea di pochi centimetri e sono uscito. Sono davvero molto triste, stavo andando molto veloce“.

Nonostante gli 0 punti e l’occasione persa per indossare il pettorale rosso la prestazione messa in campo oggi lascia ben sperare per quanto riguarda la rassegna olimpica. Il “Razzo” può far saltare il banco a Pechino e rendersi protagonista di un altro miracolo a dodici anni di distanza dall’assolo in terra canadese, senza contare che rimane in piena corsa per il Globo di specialità. Stesso discorso vale per Alex Vinatzer, troppo arrembante nella seconda manche ma autore di tanti passaggi di prim’ordine nella gara odierna.

