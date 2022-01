Finalmente il nome di. La 30enne ticinese è negativa al Covid e finalmente può uscire dalla quarantena, dunque prende parte alla tappa di Kranjska Gora, in Slovenia ( rimpiazzata a Maribor in calendario), dove sono previsti un gigante e uno slalom.

L'ultima volta che abbiamo visto Lara Gut scendere in pista fu vittima di una spaventosa caduta nel Super G di St. Moritz a metà dicembre, fortunatamente senza grosse conseguenze se non qualche contusione. Lo scorso 17 dicembre era risultata positiva al Covid , costretta ad un lungo stop e al forfait nel periodo più fitto: out in Val d'Isere, Courchevel, Lienz e lo slalom di Zagabria., e lo fa nella specialità in cui detiene il titolo iridato in carica, lo slalom gigante.