Dominik Paris ritrova la via del successo a Kvitfjell, conquistando la discesa bis nella località norvegese, terzultima tappa di Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Il 32enne altoatesino conferma il proprio feeling con la pista "Olympiabakken", dove aveva già vinto in precedenza in tre occasioni, l'ultima volta nel 2019, dove realizzò la doppietta in discesa e Super G. Ma soprattutto, l'azzurro ritorna sul gradino più alto del podio a due mesi dall'ultima volta, lasciandosi definitivamente alle spalle la brutta parentesi di Pechino 2022. Di seguito le dichiarazioni di Paris, rilasciate ai microfoni FISI, al termine della gara.

È tornato Paris! Dominio in discesa, rivivi la gara

Paris: "Finalmente sono tornato a sciare alla perfezione"

Oggi è andata davvero bene, tutto perfetto. Ho azzeccato tutte le linee e sono riuscito ad essere bello sciolto e ben solido sugli sci dalla partenza al traguardo. Ho messo insieme quello che avevo studiato durante le prove e ho fatto tesoro degli errori della gara di ieri. Conosco questa pista e sapevo dove avrei potuto migliorare. Oggi sono riuscito a farlo ed è davvero troppo bello stare di nuovo davanti a tutti.

"Non riuscivo più a rendere in gara"

Ho faticato un po’ ultimamente, non riuscivo a rendere in gara per quello che è il mio potenziale e in molte gare non ho trovato il giusto feeling, ma oggi sono davvero felice per il mio risultato.

