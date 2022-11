Per la quarta volta consecutiva,chiude la prima manche al primo posto . Sarà questa la volta buona? Per la tedesca, infatti, non è ancora arrivata la prima vittoria in Coppa del Mondo: le tre volte precedenti ha chiuso quarta (Pechino), quinta (Are) e seconda (Courchevel). Al momento, però, tempi alla mano, quella da battere è lei. Lena infatti, nella prima gara femminile della stagione di Coppa del Mondo 2022-2023, è in testa grazie a una splendida interpretazione del muro di Levi, che nessuna delle altre riesce a replicare.