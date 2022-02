l'astro nascente dello sci alpino azzurro Alex Vinatzer si è espresso ai microfoni di Tuttosport su ciò che lo aspetterà in quella che sarà la sua seconda Olimpiade (fu convocato a sorpresa anche a PyeongChang come premio per gli egregi risultati a livello juniores). Il ventiduenne condividerà con Giuliano Razzoli la responsabilità di regalare almeno una medaglia all'Italia per ciò che riguarda la spedizione maschile dello sci. Alla vigilia della prova di slalom maschile in quel di Pechino,si è espresso ai microfoni di Tuttosport su ciò che lo aspetterà in quella che sarà la sua seconda Olimpiade (fu convocato a sorpresa anche a PyeongChang come premio per gli egregi risultati a livello junioresIl ventiduenne condividerà con Giuliano Razzoli la responsabilità di regalare almeno una medaglia all'Italia per ciò che riguarda la spedizione maschile dello sci.

Vinatzer, rimonta e delusione: il podio sfugge solo per 4 centesimi

Tanti alti e bassi per l'azzurro quest'anno, qualche quarto posto, degli errori e anche un po' di coincidenze non fortunate: "Non mi piace parlare di sfortuna ma a Kitz, ad esempio, ho avuto proprio sfiga, è successa una cosa più unica che rara (out nella seconda manche, dopo aver dominato la prima, per un problema ad un attacco). Riparto con fiducia dalla prima manche dov'ero primo, mi da fiducia. La stagione è ancora tutta da scrivere. Ci sono ancora le Olimpiadi e in Coppa nessuno ha preso il largo. Questa cosa mi carica."

Ad uno che ha vinto le Olimpiadi qualcosa bisognerà pur chiederlo. Il suo oro a Vancouver è il primo ricordo che ho dei Giochi. Da allora vincere le Olimpiadi mi è entrato in testa. Giuliano sa come muoversi a livello di tattica, posso imparare tanto. Spero che anche l'esperienza di PyeongChang mi possa aiutare a gestirmi." Alla domanda sul rapporto con Razzoli , Vinatzer ha poi ammesso di aver chiesto consigli: "

"Dall'Italia mi sono portato tanta fiducia - prosegue - le cuffie per ascoltare la musica, il Game Boy ed un bel po' di riviste di Sudoku, la mia nuova passione. Ragionare sui numeri e gli incastri mi aiuta a rilassarmi. Da qualche tempo sto lavorando su alcuni esercizi di respirazione. Li faccio durante tutta la giornata ed anche in partenza."

"Se non fossi diventato uno sciatore, mi sarebbe piaciuto fare hockey su ghiaccio, - ammette - da attaccante, come nello sci. Quest'estate ho seguito molto anche l'atletica a Tokyo, è uno sport elegante. Da italiano questo 2021 è stato un anno magico per tutto il nostro sport, speriamo di proseguirlo. Le cose qui sono iniziate piuttosto bene, vediamo di migliorarle. Gli italiani lo meritano, anche solo per il fatto che si mettono davanti alla televisione ad orari folli. Per farlo ci vuole una grande passione."

