Alex Vinatzer è l'atleta più talentuoso tra i pali stretti. L'Italia torna a recitare un ruolo di protagonista - o quantomeno, non di comparsa - nello slalom maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali. Dei sette azzurri convocati a Pechino 2022

nell'elenco dei pretendenti per una medaglia a Pechino 2022. Esploso nella stagione 2019/2020, il giovane gardenese ha dimostrato di esprimere una sciata "moderna", efficace anche se talvolta sporca, che gli ha permesso di salire sul podio in due occasioni. Nonostante abbia commesso diversi passi falsi, come la caduta a pochi metri dal traguardo nel primo slalom, Vinatzer ha disputato anche delle ottime manche in Coppa del Mondo 2021/2022 . Ciò lo inserisce

Ad

Pechino 2022 Va in aria e si spezza lo sci: Kovbasnyuk cade in prova UN' ORA FA

Vinatzer: "Da bambino lo sci non mi piaceva, poi è cambiato tutto"

Quando gareggerà Alex Vinatzer?

Oltre allo slalom maschile, Alex Vinatzer con ogni probabilità sarà titolare del quartetto italiano nel parallelo a squadre, partecipando quindi a due eventi della XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali. Lo vedremo in gara nell'ultima settimana della kermesse a cinque cerchi.

Mercoledì 16 febbraio, slalom maschile - 1a manche (ore 3:15 italiane)

Mercoledì 16 febbraio, slalom maschile - 2a manche (ore 6:45 italiane)

Sabato 19 febbraio, parallelo a squadre (ore 4:00 italiane)

A quante Olimpiadi ha partecipato?

Alex Vinatzer non è al debutto olimpico. L'azzurro classe '99 ha infatti preso parte da poco più che maggiorenne alla rassegna di PyeongChang 2018, uscendo nella prima manche della prova individuale tra i pali stretti e fermandosi ai quarti di finale nel team event. Perciò, Pechino 2022 è la seconda esperienza olimpica per Vinatzer.

Vinatzer, rimonta e delusione: il podio sfugge solo per 4 centesimi

Quanti anni ha?

Alex Vinatzer partecipa per la seconda volta alle Olimpiadi Invernali all'età di 22 anni. Nato il 22 settembre 1999, è uno dei più giovani tra i favoriti per il podio in una prova di sci alpino maschile. E ha ancora ancora una lunga carriera alle spalle, il che fa ben sperare in vista di Milano-Cortina 2026.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Paris 5° e Innerhofer 9° nella seconda prova, Kilde davanti 2 ORE FA