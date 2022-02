Ultima occasione per le donne di conquistare una medaglia individuale alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La combinata presenta pochissime pretendenti per le medaglie e qualche outsider, motivo per cui le azzurre partono con discrete speranze di medaglia. La prima manche, ossia quella di discesa sulla Rock di Yanqing, rappresenta il crocevia per le italiane.

Federica Brignone si gioca bene le sue carte e resta ancora in corsa per le medaglie, a patto di difendersi bene in slalom. L'azzurra termina all'ottavo posto dopo la prima manche, ma si lascia dietro per poco più di un decimo due delle principali favorite, le elvetiche Wendy Holdener e Michelle Gisin. Certo, dovrà superarsi tra i pali stretti, ma la Ed è proprio nella prima metà di gara che, a patto di difendersi bene in slalom., ma si lascia dietro per poco più di un decimo due delle principali favorite, le elvetiche Wendy Holdener e Michelle Gisin. Certo, dovrà superarsi tra i pali stretti, ma la gara maschile ha insegnato che le sorprese (e le uscite di pista) si celano sempre dietro l'angolo.

Ad

Al comando dopo la frazione di discesa l'austriaca Christine Scheyer per un solo centesimo su Ester Ledecka, che diventa la mina vagante della seconda manche, e Ramona Siebenhofer. La migliore delle specialiste sul tecnico è Mikaela Shiffrin, quinta a 56 centesimi, intascandosi un gruzzoletto di quattro decimi sulle dirette rivali al cancelletto di partenza dello slalom. Pertanto, salgono le quotazioni per il terzo oro olimpico in carriera della statunitente.

Pechino 2022 Brignone c'è, buona la sua discesa della combinata: rivivila UN' ORA FA

Shiffrin stacca le altre favorite nella discesa: rivivila

La top-10 a metà gara

1. C. SCHEYER (AUT) 1:32.42 2. E. LEDECKA (CZE) +0.01 3. R. SIEBENHOFER (AUT) +0.14 4. R. MIRADOLI (FRA) +0.53 5. M. SHIFFRIN (USA) +0.56 6. M. FERK (SLO) +0.65 7. K. CASHMAN (USA) +0.67 8. F. BRIGNONE (ITA) +0.69 9. NI. DELAGO (ITA) +0.70 10. P. NUFER (SUI) +0.73

La gara nella gara tra le favorite

Prendendo, a questo punto, Mikaela Shiffrin come riferimento per la seconda manche (dove, ricordiamo, non ci sarà l'inversione della classifica come ordine di partenza, ma si segue la graduatoria dalla prima all'ultima della discesa), la coppia elvetica composta da Wendy Holdener (11ª a +0.99 dalla vetta) e Michelle Gisin (12ª ad un secondo netto) parte con un margine di ritardo di 43 centesimi per il bronzo olimpico in carica e 44 per la campionessa di quattro anni prima. In mezzo, a 12-13 centesimi, Federica Brignone spera in un passo falso.

Ester Ledecka e Ramona Siebenhofer avranno il difficile compito di difendere rispettivamente 98 e 85 centesimi dal "podio virtuale" (riferito al tempo di Holdener), in una specialità non congeniale a loro, troppo poco all'apparenza. Brignone dovrà fare meglio di sette decimi rispetto alle due outsider. Da segnalare la slovena Marusa Ferk Saioni a 9 centesimi di distacco da Shiffrin, che potrebbe dare fastidio alla 31enne fresca di argento in gigante

Brignone c'è, buona la sua discesa della combinata: rivivila

Le altre azzurre

Lontane dalla possibilità di salire sul podio in combinata le altre azzurre. La seconda italiana migliore in discesa è la specialista della velocità Nicol Delago, nona a sette decimi dalla vetta, ma con bassissime aspettative in slalom. Marta Bassino chiude la prima parte di gara al 13° piazzamento (+1.03), alle spalle della detentrice Michelle Gisin. Se si comporterà bene tra i rapid gates potrebbe arrivare un buon piazzamento nelle dieci, difficile sperare in qualcosa di più.

Esce subito di scena Elena Curtoni, autrice di una manche sfortunata: la 31enne valtellinese prima perde la presa col bastoncino in ingresso ad un salto, poi finisce sopra ad un segno sulla pista in curva e perde il controllo dello sci esterno, non riuscendo a passare in mezzo alla porta.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Shiffrin stacca le altre favorite nella discesa: rivivila 2 ORE FA