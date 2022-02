Federica Brignone tiene ancora aperta la porta per una medaglia in combinata femminile, ultima gara individuale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'azzurra finalmente trova il giusto abbrivio su una pista "Rock" che non le è mai entrata nelle corde nelle giornate precedenti, perdendo l'occasione di raddoppiare il bottino dopo l' , ultima gara individuale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'azzurra finalmente trova il giusto abbrivio su una pista "Rock" che non le è mai entrata nelle corde nelle giornate precedenti, perdendo l'occasione di raddoppiare il bottino dopo l' argento in gigante . Possibilità che si rinnova proprio nella seconda manche, lo slalom di combinata.

La 31enne valdostana ha chiuso in ottava posizione a metà gara , ma confrontando la tabella dei tempi delle favorite, soltanto Shiffrin è stata più veloce di lei, mentre l'azzurra ha fermato il cronometro un decimo abbondante in meno rispetto alla coppia elvetica Holdener e Gisin, due delle tre principali pretendenti per l'oro alla vigilia. Dovrà attaccare nello slalom (ha anche sette decimi da recuperare su Ledecka), ma basterebbe un passo falso di almeno una di loro per sognare in grande.

Così ha reagito Brignone al termine della prima manche: "Sono abbastanza contenta. Sono forse stata troppo rudente nella parte alta, ho fatto un errore nel traverso sono andata troppo lunga e la neve non era troppo veloce. Andando a 120 km/h una volta che entri nella neve soffice è chiaro che perdi velocità. Sono orgogliosa della mia ultima sessione, ieri avevo commesso un grosso errore nella parabolica. Son qui, me la gioco e farò il mio meglio in slalom. La pista di slalom mi piace, i miei tempi sono buoni quindi son contenta e darò il meglio. So di certo che ci sono tre slalomiste meglio di me, ma non si sa mai. Studiando il video ho visualizzato tantissimo e ho cercato di essere più decisa, ho cercato di ricaricarmi per far un discesa decente oggi, ma da metà in poi è stata una signora discesa. Non sono lontana dalle altre e ce la giocheremo".

Bassino: "Guardo solo a me stessa"

Ancora in gara per un buon piazzamento Marta Bassino, 13ª in discesa. Questo il suo commento a caldo: "Farò un bel riscaldamento per fare lo slalom, son riuscita a far due giorni di allenamento. Non va male, ci metto sempre qualche giro a prendere il ritmo e adattarmi ma man mano va meglio. Holdener ha fatto una bella prova così come Shiffrin, ma io guardo solo a me stessa e dopo vedremo"

