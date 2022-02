Federica Brignone si gonfia il petto d'orgoglio e conquista una storica medaglia di bronzo nella combinata alpina, suo grande cavallo di battaglia negli ultimi anni di Coppa del Mondo (ma assente in questa stagione). L'azzurra chiude dietro all'inarrivabile Michelle Gisin, al bis consecutivo in questa gara, e all'altra svizzera Wendy Holdener, bronzo quattro anni fa. Fuori nella manche di slalom, Mikaela Shiffrin. Alla statunitense resta solo il Team Event, ma le sue Olimpiadi di Pechino sono da dimenticare in fretta. Dopo lo sfogo, il sorriso.si gonfia il petto d'orgoglio e conquista una storica medaglia di bronzo nella, suo grande cavallo di battaglia negli ultimi anni di Coppa del Mondo (ma assente in questa stagione). L'azzurra chiude dietro all'inarrivabile, al bis consecutivo in questa gara, e all'altra svizzera, bronzo quattro anni fa. Fuori nella manche di slalom, clamorosamente di nuovo , la favorita. Alla statunitense resta solo il Team Event, ma le sue Olimpiadi di Pechino sono da dimenticare in fretta.

Per Brignone è la seconda medaglia in questi Giochi olimpici dopo l'argento nel gigante d'apertura e la terza in assoluto dopo il bronzo ottenuto nell'edizione precedente, sempre tra le porte larghe. La valdostana sale per la prima volta sul podio in un grande evento in combinata, specialità in cui nessuna atleta italiana era mai arrivata a tanto nell'evento a cinque cerchi.

Pechino 2022 Sci Alpino - Beijing 2022

La top 10

1. M. GISIN (SUI) 2:25.67 2. W. HOLDENER (SUI) +1.05 3. F. BRIGNONE (ITA) +1.85 4. E. LEDECKA (CZE) +2.65 5. K. HUBER (AUT) +3.13 6. C. SCHEYER (AUT) +3.58 7. R. SIEBENHOFER (AUT) +4.02 8. L. GAUCHE (FRA) +4.37 9. M. FERK (SLO) +4.45 10. J. PLESHKOVA (ROC) +5.03

La gara

Christine Scheyer aveva chiuso la discesa con il miglior tempo e riparte per prima in slalom, ma gli occhi per le posizioni che contano sono puntati su altre atlete. La prima a disputare una manche di rilievo è Ester Ledecka, a suo agio anche tra i rapid gates, e brava a rifilare all'austriaca quasi un secondo. Ramona Siebenhofer non è un fattore, mentre Romane Miradoli, in barba alle previsioni, inforca mentre volava in luce verde nella parte finale del tracciato. Tocca, dunque, all'attesa Mikaela Shiffrin. Se tra gigante e slalom, la statunitense aveva sommato in tutto undici porte prima di uscire stavolta fa poco meglio. Una sbandata, poi la seconda e infine la resa. Ancora fuori, sul tracciato del suo allenatore Mike Day. Non era mai uscita nelle diciotto gare disputate tra Mondiali e Olimpiadi prima di Pechino, lo ha fatto per ben tre volte nella rassegna in terra cinese. Davvero clamoroso.

Arriva il momento di Federica Brignone, che sa che l'uscita della favorita è un'occasione unica per salire sul podio. E si gioca al meglio le sue carte. Pulita, ma con ritmo, sempre a tempo e senza sbavature, l'azzurra abbassa il tempo di Ledecka di otto decimi e fa già sognare. Fare meglio di così era difficile, onestamente. Arriva Nicol Delago, che sa di avere poche chance e attacca. La gardenese, però, sbaglia ed esce a metà pista. Siamo al dunque, ci sono le svizzere.

Wendy Holdener fa valere la sua forza tra i pali stretti e abbassa il tempo di Brignone di intermedio in intermedio, volando al comando con otto decimi di margine. Una gran bella impressione, che però viene spazzata via dalla prova di Michelle Gisin. La campionessa di PyeongChang ha semplicemente una marcia in più e scende molto più diretta tra i pali, smascherando l'eccessiva rotondità della compagna di squadra. Va al comando con più di un secondo su Wendy, che non riesce a nascondere l'enorme delusione. La gara, di fatto, finisce qui. C'è anche Marta Bassino, ma la piemontese rimane imbrigliata n questo tipo di disegno e finisce fuori anche lei. Per Brignone, l'ultimo spauracchio si chiama Katharina Huber, ma l'austriaca non ne ha per spingere l'azzurra giù dal podio e allora può cominciare la festa.

