È una Federica Brignone raggiante quella che commenta il bronzo appena conquistato in combinata, seconda medaglia di un'Olimpiade da incorniciare. "Avere già due medaglie è fantastico. Sicuramente quella che mi aspettavo di più era il superG. Ho fatto del mio meglio e non ci sono riuscita, ma sono molto contenta delle altre due medaglie. Dopo il superG ero un po' giù con la testa, ed ero davvero stanca. Questo inverno è stato 'OK, OK, OK' e poi da gennaio in poi è stato un tale stress venire qui, non essere testata positiva (per il Covid-19) e poi tutti stavano impazzendo per questa situazione. Non è stato facile.

È già stressante andare ai Giochi olimpici ed essere uno delle possibili medagliate. C'era molta più pressione, non si poteva fare nulla con gli amici a casa. Così la mia testa era giù dopo il superG, ero come, 'oh, voglio andare a casa, sono troppo stanca'. Ma poi ci sono voluti due giorni, mi sono riposata un po' e mi sono allenata in slalom e ho detto 'Sono qui anch'io, probabilmente sono i miei ultimi Giochi e prenderò tutto quello che posso'."

Ad

Brignone, bronzo da favola: il mini-movie dell'impresa in combinata

Pechino 2022 Brignone: "Super soddisfatta di questi Giochi, gara fantastica" 28 MINUTI FA

"Sicuramente non c'erano molte atlete oggi, ma queste due ragazze (Michelle Gisin, oro, e Wendy Holdener, argento) stavano sciando benissimo in slalom. Non avevo alcuna possibilità con loro e non avevo troppa distanza dalla discesa libera per cercare una medaglia migliore. Sono stata fortunata che Mikaela Shiffrin sia uscita. Ma questo è lo sci, questo è lo sport. Ho solo cercato di sciare al meglio ma senza correre troppi rischi".

Brignone: "Super soddisfatta di questi Giochi, gara fantastica"

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello sci alpino

Pechino 2022 Brignone, bronzo da favola: il mini-movie dell'impresa in combinata UN' ORA FA