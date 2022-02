La gioia per l'incredibile argento di Sofia Goggia in discesa libera, a meno di un mese dalla lesione del crociato, è ancora viva e il suo urlo all'arrivo rieccheggia tuttora nelle nostre orecchie. Una "toccata e fuga" per la 29enne bergamasca a Pechino 2022, giusto il tempo di ritrovare la condizione sugli sci e confermarsi sul podio olimpico nella specialità in cui si è messa al collo l'oro quattro anni prima a PyeongChang:, tirandosi fuori dunque per il ruolo di portabandiera della cerimonia di chiusura , dopo che è stata sostituita da Moioli per la sfilata di apertura.