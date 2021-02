Sofia Goggia out ma ancora in lotta per la "piccola" sfera di cristallo. La Campionessa Olimpica di discesa libera, infortunatasi al piatto tibiale laterale del ginocchio destro, ha chiuso la propria stagione agonistica in anticipo. Come annunciato a Poligono 360, ora la bergamasca ha spostato le sue attenzioni su Pechino 2022 dove proverà a difendere il titolo a cinque cerchi conquistato a PyeongChang.