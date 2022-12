Marta Bassino: l'azzurra vince il gigante Spettacolareil gigante di Sestriere , praticamente la pista di casa, davanti a Sara Hector e Petra Vlhova, ma è grande Italia con il risultato delle altre azzurre in gara: rimonta infatti Federica Brignone fino al quarto posto, mentre la debuttante della seconda manche Asja Zenere trova un incredibile 11° posto.

Imprendibile Marta, Vlhova sbaglia dove Bassino va forte

Ad

Bellissima prova dunque di Marta Bassino, che nonostante il tempo di Sara Hector, temporaneramente in testa, scende senza paura e approfitta della propria leggerezza per non patire sui tratti rovinati di pista. Perde qualcosa nella parte centrale, ma nel finale innesta il turbo e va fortissima, chiudendo in luce verde sulla svedese. Tutto perciò è nelle mani di Vlhova, che però sbaglia qualcosa nel tratto in cui Marta era andata più forte e chiude addirittura terza, facendo rimontare la svedese di quattro posizioni.

Sestriere Bassino incollata a Vlhova, sorpresa Zenere in gigante 3 ORE FA

Azzurre sugli scudi, che gara!

Vlhova si piazza purtroppo davanti a Federica Brignone, a sua volta autrice di una gara pazzesca. La valdostana, dopo una prima manche deludente, trova pieghe perfette e velocità nella seconda, rimontando così dal settimo al quarto posto. Perde invece 4 posizioni roberta Melesi, che si salva dallo sdraiarsi con un numero, ma perde tanto tempo. La vera eroina di giornata, però - al di là di Bassino - è Asja Zenere: partita col pettorale 43, si piazza 12ª nella prima manche e rimonta anche una posizione nella seconda, per la prima volta qualificata (quarta presenza in Coppa del Mondo) e con tanti punti già all'attivo.

Shiffrin grande delusa di giornata

In tutto questo spicca l'assenza di un nome: Mikaela Shiffrin. In gigante non riesce a trovare la quadra: era quarta dopo la prima manche, chiude addirittura sesta a 1.96 da Bassino. Una Bassino che eguaglia le vittorie in gigante di Denise Karbon.

Premium Alpine Skiing Sestrieres | Women's Giant Slalom 01:35:11 Replica

Sbalorditiva Zenere! Tempone dell'azzurra alla terza gara di Coppa

Sestriere Bassino c'è ancora in gigante, 2ª dopo la prima manche: rivivi la prova 4 ORE FA