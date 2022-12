Non ce n'è per nessuno nel gigante maschile: un mostruoso Marco Odermatt fa segnare il miglior tempo anche nella seconda manche e conquista la terza vittoria stagionale, mai giù dal podio dall'inizio della Coppa del Mondo. Gli altri lo vedono col binocolo: Feller torna 2° e Kranjec si conferma sul podio. Rimonta importante per gli azzurri Della Vite e Maurberger, 12° e 13°.

La top-10

1. M. ODERMATT (SUI) 2:03.62 2. M. FELLER (AUT) +1.40 3. Z. KRANJEC (SLO) +2.05 4. A.L. MCGRATH (NOR) +2.08 5. H. KRISTOFFERSEN (NOR) +2.26 6. A. SCHMID (GER) +2.31 7. S. BRENNSTEINER (AUT) +2.42 8. M. SCHWARZ (AUT) +2.63 9. L. BRAATHEN (NOR) +2.67 10. L. MEILLARD (SUI) +2.95

