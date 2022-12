È passato più di un mese dal gigante d’apertura della stagione , ma il copione non cambia. Seaveva trovato un avversario solido nelle prove veloci delle ultime settimane, in questa specialità invece non ha rivali. È dominio assoluto dell’elvetico nella prima manche sulla Face de Bellevarde di Val d’Isere, che aggredisce la pista come si deve facendo il vuoto nella parte centrale.