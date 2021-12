discesa sulla Saslong ricchissima di colpi di scena. Tutti i big stonano, nessuno fa la gara perfetta e allora ne approfitta Bryce Bennet. Il 29enne statunitense conquista in Val Gardena il primo successo in carriera in Dominik Paris in testa fino a metà gara sbaglia sul Ciaslat e termina quarto, ma può ritenersi molto soddisfatto dato che è il migliore dei big. Clamoroso ritiro di Aleksander Aamodt Kilde. Unaricchissima di colpi di scena. Tutti i big stonano, nessuno fa la gara perfetta e allora ne approfitta. Il 29enne statunitense conquista in Val Gardena il primo successo in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino . Podio inedito con l'austriaco e l'elvetico che non ti aspetti: Otmar Striedinger secondo e Nils Hintermann terzo. Unsbaglia sul Ciaslat e, ma può ritenersi molto soddisfatto dato che è il migliore dei big.

Paris, buona prova: è quarto sulla Saslong

Bryce Bennett è in testa prima della partenza di Kilde, con 14 centesimi di vantaggio su un ottimo apripista Otmar Striedinger e 32 da Nils Hintermann. Tutto sembra volgere verso la quarta vittoria consecutiva del norvegese, e lo conferma lo stesso in pista dominando i primi quattro settori. Ma all'ingresso sul Ciaslat ecco il colpo di scena: una spigolata impedisce a Kilde di ottenere il suo quinto successo sulla Saslong, che frena a tutta per cercare di rimanere il più possibile in pista, ma la porta è già superata. Ci si aspettava lo spettacolo dopo i primi dieci come accaduto nella giornata precedente in Super G quando la pista si è velocizzata, invece i primi scesi hanno fatto la differenza., con 14 centesimi di vantaggio su un ottimo apripista Otmar Striedinger e 32 da Nils Hintermann. Tutto sembra volgere verso la quarta vittoria consecutiva del norvegese, e lo conferma lo stesso in pista dominando i primi quattro settori. Ma all'ingresso sul Ciaslat: una spigolata impedisce a Kilde di ottenere il suo quinto successo sulla Saslong, che frena a tutta per cercare di rimanere il più possibile in pista, ma la porta è già superata.

Con il ritiro di Kilde e tanto margine per passare in testa, la discesa di Val Gardena diventa un'occasione speciale per gli altri nomi importanti. Dominik Paris lo dimostra volando nei primi settori, poi paga un lungo all'ingresso del Ciaslat che gli costa il podio per 8 centesimi. Tocca a Beat Feuz, ma anche l'elvetico sbaglia ed esce per la prima volta dal podio in discesa in tutto l'anno solare, chiudendo alle spalle di Paris. Saslong maledetta anche per Matthias Mayer: con un secondo posto potrebbe diventare leader della generale, invece chiude ad oltre un secondo di ritardo. Per l'austriaco si chiude una striscia di sette podi consecutivi in discesa e per la prima volta nel 2021 è fuori dalla top-10 nelle prove veloci. Stecca anche Ryan Cochran-Siegle, apparso veloce in prova. Bennett conquista la prima vittoria in carriera senza strafare, ma è l'unico a non subire il Ciaslat. Tanto per dare un'idea dell'importanza di affrontare al meglio il tratto più tecnico della pista.

1. B. BENNETT (USA) 2:02.42 2. O. STRIEDINGER (AUT) +0.14 3. N. HINTERMANN (SUI) +0.32 4. D. PARIS (ITA) +0.40 5. B. FEUZ (SUI) +0.47 6. J. CLAREY (FRA) +0.48 7. M. CASSE (ITA) +0.61 8. S. JOCHER (GER) +0.74 9. J. FERSTL (GER) +0.75 10. M. FRANZ (AUT) +0.79

Più che discreta prova nel complesso per gli azzurri. Chi può esultare più di tutti è Mattia Casse con un sorprendente settimo piazzamento a 61 centesimi. Paris il migliore degli italiani (4°), mentre Christof Innerhofer si migliora rispetto a ieri con un 17° posto (+1.21). Peccato che la brutta prova di Matteo Marsaglia, la caduta di Raffaele Buzzi sul salto finale e l'uscita di Guglielmo Bosca dopo il miglior risultato in carriera del giorno precedente.

