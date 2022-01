Foglie morte a Zagabria. Non è una classica di ciclismo, ma il tradizionale slalom di inizio anno di Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Petra Vlhova ha la meglio in mezzo ad una neve quasi primaverile a tratti marrone per le foglie spiaccicate dagli sci. Per la slovacca è il quarto trionfo stagionale su cinque gare di slalom e un allungo importante nella classifica di specialità. Ma Mikaela Shiffrin è sempre lì, nonostante la negatività al Covid soltanto da un paio di giorni: un secondo piazzamento da fuoriclasse, a mezzo secondo da Vlhova. Dietro le solite due, il vuoto: Liensberger sorride per la riconferma sul podio, ma dista più di due secondi. Nessuna italiana a punti in Coppa del Mondo di sci alpino, non accadeva dallo scorso marzo: Lara Della Mea, unica azzurra qualificata in seconda manche, incappa in un'inforcata.

