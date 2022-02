Dominik Fischnaller è uno dei primi atleti italiani a scendere in pista per le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, nello slittino. L'azzurro ha un conto aperto con la sfortuna ai Giochi Olimpici, dopo che nell'edizione precedente ha sfiorato il podio per due centesimi nel singolo maschile, dovendo accontentarsi di un'amara medaglia di legno.

Il 28enne altoatesino è stato il più veloce nelle prime prove cronometrate , anche se queste non danno grosse indicazioni sull'esito della gara vera e propria, che si disputa su quattro discese durante le quali tutto può accadere, come ci ricorda la stessa edizione del 2018, quando un Felix Loch avviato verso il terzo oro olimpico consecutivo ha commesso un errore madornale, finendo quinto. Proprio su questo aspetto della costanza dovrà migliorare Fischnaller, se vuole succedere ad Armin Zöggeler nell'albo degli italiani medagliati nello slittino.

Quando gareggia Dominik Fischnaller?

L'altoatesino non solo guida la spedizione azzurra maschile nello slittino, ma è la punta di diamante di una nazionale che ricopre un ruolo di outsider nella prova a squadre. A Pechino 2022 quindi Dominik Fischnaller partecipa a due eventi e lo vedremo impegnato in tre giornate diverse durante la prima settimana della rassegna a cinque cerchi.

Sabato 5 febbraio, singolo maschile - 1a run (ore 12:10 italiane)

Sabato 5 febbraio, singolo maschile - 2a run (ore 13:50 italiane)

Domenica 6 febbraio, singolo maschile - 3a run (ore 12:30 italiane)

Domenica 6 febbraio, singolo maschile - 4a run (ore 14:15 italiane)

Giovedì 10 febbraio, team relay (ore 14:30 italiane)

Quante medaglie ha vinto?

Dominik Fischnaller non ha ancora conquistato nessuna medaglia olimpica. Il piazzamento che più si avvicina al podio è il quarto posto ottenuto nel singolo maschile a PyeongChang 2018, ad un soffio dal bronzo. Sempre nelle Olimpiadi Invernali coreane ha portato l'Italia al qunto posto nella prova a squadre.

In questa stagione il 28enne altoatesino ha chiuso al quinto posto della classifica generale di Coppa del Mondo, con tre podi nel singolo e una vittoria più un terzo posto nella sprint, format di gara che si disputa su una sola manche e un tracciato più corto.

A quante Olimpiadi ha partecipato Dominik Fischnaller?

Per Dominik Fischnaller quella di Pechino 2022 si tratta della terza partecipazione alle Olimpiadi Invernali. Al suo debutto ai Giochi Olimpici di Sochi 2014 è arrivato sesto, mentre nell'edizione successiva non è riuscito a confermare il trend che vedeva da Albertville 1992 un italiano a medaglia nello slittino.

