Dominik Fischnaller, medaglia di bronzo nello slittino singolo maschile domenica, ma da quest’oggi in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. La positività di Dominik arriva 72 ore Nelle Olimpiadi ai tempi del Covid-19 può anche accadere che da un giorno all’altro ti ritrovi dal passare a festeggiare una storica medaglia olimpica al ritrovarti isolati in camera a causa di un test positivo che pone fine ai tuoi sogni di gloria. E’ proprio ciò che accaduto a, medaglia di bronzo nello slittino singolo maschile domenica, ma da quest’oggi in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. La positività di Dominik arriva 72 ore dopo quella del cugino e compagno di stanza Kevin , che avrebbe dovuto anch'egli gareggiare tra sabato e domenica ma che invece ha dovuto rinunciare ai suoi sogni a cinque cerchi.

Col senno di poi al 28enne altoatesino è andata di lusso visto che ha comunque avuto la chance di portare a casa quella medaglia che sognava da Pyeongchang 2018, quando il bronzo gli sfuggì per 2 miseri millesimi di secondo. Ora però i problemi sono tutti per Armin Zoeggeler, dt della Nazionale azzurra di slittino, che perde l’asso della spedizione azzurra per il team relay di giovedì 10 febbraio gara nella quale gli azzurri avrebbero potuto puntare molto in alto con un doppio come Rieder/Kainzwaldner e con Andrea Voetter, slittinista azzurra e fidanzata di Kevin al momento risultata negativa al doppio tampone giornaliero.

A 24 ore dal bronzo di Dominik Fischnaller, il cugino Kevin a OASport.it ha commentato così l’impresa del cugino e compagno di stanza in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid.

Come sto? Sto abbastanza bene, ho un po’ di mal di gola e mal di testa, ma niente di grave. Non ho idea di come ho preso il virus. Adesso sono in un albergo di isolamento e devo stare qua fin quando tornerò negativo. Il personale dell’hotel parla in cinese, ma con un’app, che traduce in inglese. Anche internet in questo posto non funziona bene: quando parlo con gli altri ogni 20 secondi la rete si disconnette. Non posso guardare video o streaming, ma whatsapp funziona e cosi sono sempre conesso con tutti. Non posso dire di stare male qui: ho da mangiare, ho un televisore… La cosa piú importante è che Dominik abbia fatto medaglia! Sono molto orgoglioso di lui”.

