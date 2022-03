Snooker

Snooker, Welsh Open - Perry: "Non mi sono sentito bene durante il match, a volte andavo a sensazione"

SNOOKER - Nonostante il successo per 6-5 al decider, che gli è valso un posto in finale contro Trump, Perry non è proprio soddisfatto del suo match. Soprattutto per le palle a medio-lunga distanza: gli sembrava di metterci una vita per capire la corretta direzione del tiro. Non si è sentito a suo agio.

00:05:21, 38 minuti fa