Snooker, Welsh Open - Perry: "Sì questa volta mi sono sentito bene"

SNOOKER - Nonostante la vittoria us Lisowski che gli era valso l'accesso alla finale, Perry aveva confessato di non essersi sentito a suo agio prima e durante la semifinale. Certo, mai come Lisowski che era riuscito a giocare peggio... Questa volta però le braccia e le mani non hanno tremato e Perry ha trovato una clamorosa vittoria contro Trump.

00:06:12, 11 minuti fa