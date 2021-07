Il classe 2000 di Mesagne Vito Dell'Aquila ha conquistato una storica medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020! Grazie al successo nell'ultimo atto contro il classe 2002 tunisino Jendoubi nella classe -58 kg il pugliese irrompe nell'Olimpo e regala il primo successo alla spedizione azzurra coronando un percorso monumentale. Primo oro per l'Italia, neldei Giochi: se questa non è storia...