Vito Dell'Aquila è l'uomo del giorno dopo aver conquistato la medaglia d'oro nel Taekwondo classe -58kg. Le parole del 19enne di Mesagne subito dopo l'incontro sono un bel messaggio per i giovani. "Sono fiero di essere il primo medagliato italiano nato negli anni 2000, spero che possano arrivarne delle altre. Dopo tutto quello che l’Italia ha passato con il Covid, i Maneskin hanno vinto l’Eurovision, l’Italia di Mancini l’Europeo e ora io. E’ un onore" ha commentato il pugliese.

Si è soffermato poi sul difficile periodo legato alla pandemia: "E’ stato un anno molto duro, specie dal punto di vista personale a causa del Covid. Sembrava che tutto andasse storto. Nel 2021 mi sono ritrovato, mentalmente sono tornate me stesso e immaginavo che i Giochi potessero andare bene ora direi che è andata più che bene”

Vito dell'Aquila Credit Foto Getty Images

Doveroso un passaggio su Mesagne, il paese che ha prodotto diversi atleti olimpici: "Il segreto di Mesagne? Abbiamo Roberto Baglivo, un maestro speciale, due campioni olimpici nella stessa palestra non è un caso, poi la grinta di noi del Sud. Vengo da una famiglia umile dove mi hanno insegnato a lottare per i miei sogni. Penso di essere stato anche fortunato, l’incontro poteva anche girare in suo favore, ma in questi anni mi sono fatto un ‘mazzo’ sia in allenamento che nella vita pensando solo al taekwondo” ha concluso.

