Kyrgios attacca Djokovic: "Non direte più che ho fatto cose stupide. Questa le batte tutte"

Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Novak Djokovic anche Nick Kyrgios, uno dei giocatori più controversi del circuito ATP per certi suoi atteggiamenti e comportamenti, attacca il fenomeno serbo con un tweet al vetriolo: "Ora non ricordatemi quello che ho fatto in passato. Questa cosa le batte tutte".

La notizia della positività di Novak Djokovic e della moglie Jelena all’Adria Tour, l’evento di beneficenza organizzato proprio dal numero uno del mondo per raccogliere fondi a favore delle vittime del Covid-19, ha sconvolto il tennis mondiale e fatto piovere un sacco di polemiche addosso al campione serbo. Tirato per la giacchetta dal presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi e da esimi colleghi come Andy Murray, che imputano a Djokovic - e agli altri giocatori che hanno preso parte al torneo di esibizione - di aver sottovalutato i potenziali rischi dei contagi da Coronavirus, non rispettando i protocolli di sicurezza e il distanziamento sociale abbracciando i partecipanti e favorendo l’afflusso di centinaia e centinaia di persone sulle tribune nelle due tappe svolte a Belgrado e Zadar.

Kyrgios, tweet al veleno: "Non datemi dell'irresponsabile, questa le batte tutte"

Tra coloro che non hanno risparmiato risposte piccate nei confronti di Djokovic c’è anche Nick Kyrgios, l’australiano tutto genio e sregolatezza, considerato uno dei giocatori più controversi del circuito ATP per i suoi atteggiamenti e comportamenti spesso sopra le righe.

In questi mesi di pandemia, il numero 40 del mondo è apparso tra i più responsabili e prudenti nel richiedere il rispetto delle regole e il ritorno all'attività agonistica solo in condizioni di sicurezza e non ha perso occasione per criticare il serbo e gli altri tennisti, che hanno preso parte all’Adria Tour e sono risultati positivi (oltre a Nole sono risultati positivi anche Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki): “Oh cavolo. Le mie preghiere per tutti i giocatori che hanno contratto il coronavirus. Non ditemi adesso che ciò che ho fatto in passato sia stato irresponsabile o stupido. Questo li batte tutti". Il piccato tweet di Kyrgios che a corredo del suo post ha anche condiviso il video della festa notturna a cui ha Djokovic e altri giocatori parteciparono a Belgrado nella prima tappa dell'Adria Tour.

