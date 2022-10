Mercoledì sul cemento indoor di Basilea si sono disputati gli ultimi match validi per il primo turno e tre ottavi di finale. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Esordio vincente, seppur con grande fatica, per Felix Auger-Aliassime: il canadese (testa di serie n.3) supera lo svizzero Marc-Andrea Huesler per 6-7(3) 6-4 6-4 e accede al secondo turno. Bene anche il danese Holger Rune, che sconfigge l’australiano Alex De Minaur (n.7 del seeding) con un netto 6-2 7-5, mentre esce di scena l’italiano Lorenzo Musetti, battuto dallo spagnolo Albert Ramos Vinolas per 1-6 6-3 6-4. Nell’altro incontro valido per il primo turno arriva il successo del qualificato francese Ugo Humbert contro lo statunitense Jenson Brooksby per 6-1 6-4.

Passando agli ottavi di finale, c’è da evidenziare subito la bella affermazione del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz contro l’olandese Botic van de Zandschulp (6-4 6-2 il risultato finale). Accedono poi ai quarti anche l’iberico Pablo Carreno Busta (n.5 del torneo), che supera lo svizzero Dominic Stricker per 7-5 6-7(3) 6-4, e il francese Arthur Rinderknech, uscito vittorioso dal match contro lo slovacco Alex Molcan con il punteggio di 6-2 6-4.

Ad

RISULTATI DI GIORNATA

ATP, Basilea Ramos incarta Musetti: azzurro rimontato, è fuori al 1° turno 17 ORE FA

PRIMO TURNOF. Auger-Aliassime (CAN) (3) – M. Huesler (SUI) 6-7 6-4 6-4

U. Humbert (FRA) (Q) – J. Brooksby (USA) 6-1 6-4

H. Rune (DEN) – A. De Minaur (AUS) (7) 6-2 7-5

A. Ramos (ESP) – L. Musetti (ITA) (8) 1-6 6-3 6-4

OTTAVI DI FINALE

C. Alcaraz (ESP) (1) – B. van de Zandschulp (NED) 6-4 6-2

P. Carreno-Busta (ESP) (5) – D. Stricker (SUI) 7-5 6-7 6-4

A. Rinderknech (FRA) – A. Molcan (SVK) 6-2 6-4

Contro Sinner il punto più bello: la top5 dei colpi di Alcaraz

ATP, Basilea Alcaraz batte a fatica Jack Draper. Ko a sorpresa di Cilic 25/10/2022 ALLE 06:52