Si è conclusa la quarta giornata del tabellone principale al torneo ATP 500 di Basilea. In terra svizzera quasi tutti incontri non propriamente lottati al massimo, tranne uno. Quell’uno è legato anche al più famoso protagonista di casa in attività, ora che Roger Federer ha salutato il tennis. Stan Wawrinka, infatti, si concede un’altra giornata di quelle che può pienamente ricordare, respingendo l’assalto di un giovane rampante come l’americano Brandon Nakashima: 6-4 5-7 6-4 e conferma che, da dopo gli US Open in poi, una buona forma c’è. Poteva esserci lo scontro d’antichi sapori con Andy Murray, ma lo scozzese non può nulla con lo spagnolo Roberto Bautista Agut (6-3 6-2). Incredibilmente, l’elvetico e l’iberico si sono affrontati solo due volte da professionisti, pur essendo tali contemporaneamente da 17 anni.

Roboante il successo del canadese Felix Auger-Aliassime sul serbo Miomir Kecmanovic: è la sua più rapida vittoria in carriera, neanche 50 minuti per un 6-1 6-0 che non lascia spazio a nessun’altra interpretazione. Troverà ora un avversario complicato se in giornata, il kazako Alexander Bublik, che supera lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas con un doppio 6-3. Infine, per il danese Holger Rune abbastanza facile 6-4 6-2 sul qualificato francese Ugo Humbert. E a proposito di provenienti dal tabellone cadetto transalpini, ne avrà un altro ai quarti: Arthur Rinderknech.

ATP 500 BASILEA: I RISULTATI DI OGGI

Auger-Aliassime (CAN) [3]-Kecmanovic (SRB) 6-1 6-0

Bublik (KAZ)-Ramos-Viñolas 6-3 6-3

Rune (DEN)-Humbert (FRA) [Q] 6-4 6-2

Bautista Agut (ESP) [6]-Murray (GBR) 6-3 6-2

Wawrinka (SUI) [PR]-Nakashima (USA) 6-4 5-7 6-4

