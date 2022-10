Jannik Sinner chiama a Vienna, Lorenzo Musetti non risponde a Basilea. Alberto Ramos-Vinolas (n. 46 del mondo). Lo spagnolo si impone in rimonta col punteggio di 1-6 6-3 6-4 in un match non privo di rimpianti per il classe 2002 italiano, che dopo aver vinto con autorità il primo set sembrava aver imbrigliato il coriaceo avversario e nel parziale decisivo si era procurato anche due palle per il 5-1. Lì la spia della riserva si è accesa e il veterano di Barcellona ha rovesciato un match che per lui sembrava compromesso. Al prossimo turno troverà Alexander Bublik, vittorioso su Arslan Karatsev, mentre Musetti è tempo di recuperare in vista del Masters 1000 di Parigi-Bercy (31 ottobre-6 novembre). non risponde a Dopo aver vinto il titolo a Napoli , il carrarino esce all'esordio all'ATP 500 in Svizzera, sconfitto dallo spagnolo(n. 46 del mondo). Lo spagnolo si impone in rimonta col punteggio diin un match non privo di rimpianti per il classe 2002 italiano, che dopo aver vinto con autorità il primo set sembrava aver imbrigliato il coriaceo avversario e nel parziale decisivo si era procurato anche due palle per il 5-1. Lì la spia della riserva si è accesa e il veterano di Barcellona ha rovesciato un match che per lui sembrava compromesso. Al prossimo turno troverà Alexander Bublik, vittorioso su Arslan Karatsev, mentre Musetti è tempo di recuperare in vista del Masters 1000 di Parigi-Bercy (31 ottobre-6 novembre).

A Musetti non bastano 40 vincenti (compresi 12 ace) in un match piuttosto dispendioso, complice la tendenza di Ramos a non rinunciare a nessun punto. Nemmeno in un primo set più lottato di quanto dica il 6-1 in favore di Lorenzo, che nell'occasione deve comunque salvare cinque palle del controbreak. Lo spagnolo costringe l'azzurro a scambi piuttosto lunghi, sfidando un fisico che non può essere al 100% (Musetti, tra l'altro, gioca con il braccio fasciato e chiede anche l'intervento del fisioterapista). Il cuore del match è il momento migliore per Ramos, che incamerando sempre più fiducia rimette la partita in parità.

