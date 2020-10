Finisce in maniera molto diversa rispetto al Roland Garros la sfida tra Sinner e Zverev, valida per la semifinale dell'ATP 250 di Colonia. Il ragazzo di Sexten parte meglio, domina fino al 4-1 ma poi qualcosa si rompe nel suo gioco irrimediabilmente.

Nel sesto game Zverev si fa recuperare dal 40-0 e vince apparentemente interlocutorio. In quel momento, invece, il meccanismo perfetto di Sinner si inceppa. Il tennista classe 2001 perde intensità e si disunisce finendo in quel vortice che, nei match, indoor, può trascinare chiunque in un amen: vincenti, errori e doppi falli si susseguono in un'altalena di rischi che dal 4-1 a favore dell'altoatesino si capovolge nel 5-4 Zverev.