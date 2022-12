L'ATP ha inflitto una multa di un milione di dollari (820 mila sterline circa al cambio odierno) alla Lawn Tennis Association, la Federtennis britannica, per aver escluso i tennisti russi e bielorussi dai propri tornei. La sanzione non riguarda Wimbledon, che come gli altri Slam gode di una sostanziale autonomia essendo un evento sotto ITF, ma coinvolge cinque tornei del circuito maschile: l'ATP 500 del Queen's, l'ATP 250 di Eastbourne, i Challenger di Surbiton, Nottingham e Ilkley.

L'ATP ha stabilito 200 mila dollari di multa per l'esclusione di russi e bielorussi da ciascuno di questi cinque eventi. E ha annunciato che l'importo della sanzione sarà donato al fondo globale per aiutare il popolo ucraino. La sanzione dell'ATP arriva dopo una decisione omologa della WTA, a cui la LTA ha presentato ricorso, che aveva inflitto una multa da 750 mila dollari per l'esclusione delle giocatrici russe e bielorusse dai tornei di Nottingham, Birmingham e Eastbourne.

Ad

"L'ATP non ha dimostrato alcun riconoscimento delle circostanze eccezionali determinate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, o della risposta che la comunità sportiva internazionale e il Governo britannico hanno dato a quella invasione" si legge in un comunicato della LTA. Una decisione a cui LTA farà appello e in cui nel prosieguo del comunicato sottolinea in sostanza una “scarsa sensibilità” da parte dell’ATP. La federtennis britannica sottolinea inoltre come questa sanzione pecuniaria metta a rischio gli eventi per il futuro.

Tennis Matteo Berrettini, 'The Hammer': conoscere il passato per comprendere il futuro 3 ORE FA

Un futuro in cui ci sarà da capire cosa vorranno fare gli inglesi. Nel nuovo anno infatti sia LTA che l'All England Lawn Tennis Club, il comitato che di fatto organizza Wimbledon, devono infatti decidere se ammettere russi e bielorussi nei tornei della prossima estate o continuare con il pugno duro. La BBC rivela che, in caso di ulteriore esclusione dei russi e dei bielorussi, i tornei britannici potrebbero essere esclusi dal calendario.

Nadal: "Wimbledon senza tennisti russi? Capisco, ma non condivido"

Tennis Quando gioca Berrettini la Diriyah Cup? Dove vederlo in TV 8 ORE FA