Nikoloz Basilashvili è il nuovo campione del torneo ATP di Doha. Si tratta del quarto titolo della carriera per il tennista georgiano, che ha sconfitto in finale in due set con il punteggio di 7-6 6-2 lo spagnolo Roberto Bautista Agut in un’ora e mezza di gioco. Per Basilashvili si corona una settimana d’oro, nella quale c’è stata anche la Si tratta del quarto titolo della carriera per il tennista georgiano, che ha sconfittoin un’ora e mezza di gioco. Per Basilashvili si corona una settimana d’oro, nella quale c’è stata anche la vittoria nei quarti di finale contro Roger Federer , sconfitto per 7-5 al terzo dopo aver annullato anche un match point. Bautista manca la possibilità di conquistare la sua decima affermazione nel circuito ATP.

Primo set di grande equilibrio dove non ci sono palle break e di conseguenza si va al tie-break, che viene vinto per 7-5 da Basilashvili. Nel secondo set il georgiano allunga sul 4-2 e poi strappa ancora il servizio nell’ottavo game, per conquista il set per 6-2 e vincere la finale.

