Nei sedicesimi di finale del torneo ATP Dubai 2021 di tennis, di categoria 500, in corso sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti giunge la vittoria per Jannik Sinner, numero 16 del tabellone, che rimonta e batte il kazako Alexander Bublik con lo score di 2-6 7-6 (2) 6-4.

In conferenza stampa, secondo quanto riportato da Ubitennis.com, l’azzurro ha parlato dei suoi ultimi malanni fisici, nello specifico ad un piede: “Non ho problemi. Sto giocando da Sofia con le cavigliere e in partita facciamo il taping. Oggi mi ha dato un po’ fastidio perché era un po’ stretta, ma è tutto a posto, sto bene“.

Sinner sportivo, gli altri meno: giusto giocare di lunedì?

