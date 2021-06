La storia d’amore tra Andreas Seppi e l’ATP di Eastbourne prosegue a gonfie vele. L’altoatesino è protagonista di una partita da applausi contro il finlandese Emil Ruusuvuori, a cui ha dato una vera e propria lezione di gioco sull’erba superandolo per 6-2 6-3 in sessantanove minuti. Il numero 95 al mondo accede così ai quarti di finale, in cui non affronterà la testa di serie numero 1 Gael Monfils ma l’australiano Max Purcell, numero 283 al mondo.

Non ci vuole molto a far sì che il match si indirizzi dalla parte dell’azzurro: il suo avversario si dimostra subito tremebondo al servizio, concedendo subito il break nel secondo gioco. Andreas è invece costante con questo fondamentale, concedendo praticamente nulla con la prima di servizio (15/17): se servi bene, è facile spostare tutta la pressione sul finlandese che dopo essersi salvato nel quarto gioco, capitola nell’ottavo e concede la prima frazione.

E pronti via, il canovaccio è sempre lo stesso: Seppi gestisce come un orologio svizzero i suoi turni di servizio, Ruusuvuori ne risente e cede nuovamente il fianco. Pare quasi troppo facile quando l’azzurro è di nuovo avanti 2-0 e servizio in apertura di seconda frazione, con il match che si porta fino al nono gioco, momento in cui Andreas serve per chiudere. Arriva lì l’unico passaggio a vuoto, andando sotto 15-40, ma il finnico sbaglia un facile dritto in campo aperto ripiombando nei suoi demoni e deponendo definitivamente le armi dopo una prima vincente.

Quest’oggi Seppi ha avuto tantissimo dal suo servizio, con percentuali degne del miglior Matteo Berrettini: 31/37 con la prima, solo il 50% con la seconda a cui ha dovuto però ricorrere soltanto 14 volte. Le sole due palle break concesse, entrambe nell’ultimo gioco della partita e subito annullate, sono un altro dato che hanno spinto l’ago della bilancia meritatamente dalla sua parte.

