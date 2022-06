Svelato poco fa il tabellone del torneo ATP 250 di Eastbourne, che porta dolci ricordi in chiave italiana. Nel 2011, infatti, Andreas Seppi fu il primo giocatore italiano a vincere un evento del circuito maggiore sull’erba, e lo fece proprio qui. Accadde in una finale nella quale il serbo Janko Tipsarevic diede fondo a tutto un enorme campionario di sceneggiate prima di ritirarsi sotto 5-3 nel terzo set.

Dall’Alto Adige all’Alto Adige si passa, perché l’attenzione verso l’ultimo evento prima di Wimbledon si accende in virtù del rientro in campo di Jannik Sinner, che vuole verificare la sua condizione dopo lo stop dovuto all’infortunio subito al Roland Garros e che lo ha costretto al ritiro nell’ottavo contro il russo Andrey Rublev.

Per il numero 2 d’Italia bye al primo turno, come si conviene alle prime quattro teste di serie, poi un più che probabile confronto con l’americano Tommy Paul, ampiamente favorito su questa superficie contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il quarto di finale nel quale è inserito è lo stesso di Lorenzo Sonego, che esordisce con un qualificato e poi giocherà con uno tra l’australiano Alex de Minaur (cioè, in teoria, proprio la finale del 2021) e il cileno Cristian Garin.

Tutti i britannici sono nella parte alta del tabellone, a partire da Cameron Norrie, che guida il seeding e per il quale non è inverosimile attendersi due derby al 2° turno e ai quarti. Due le partite che saltano all’occhio: in basso Tiafoe-Bublik e in alto Cressy-Opelka, l’una per l’estro dei due e l’altro per la totale differenza di vedute sulla filosofia tennistica da diffondere in campo.

ATP EASTBOURNE 2022: IL TABELLONE

Norrie (GBR) (1)-Bye

Clarke (GBR) (WC)-Qualificato

Evans (GBR)-Mannarino (FRA)

Cressy (USA)-Opelka (USA) (5)

Schwartzman (ARG) (4)-Bye

Brooksby (USA)-Draper (GBR) (WC)

Davidovich Fokina (ESP)-Martinez (ESP)

Peniston (GBR) (WC)-Rune (DEN) (8)

Tiafoe (USA) (7)-Bublik (KAZ)

Korda (USA)-Qualificato

Humbert (FRA)-Qualificato

Bye-Fritz (USA) (3)

de Minaur (AUS) (5)-Garin (CHI)

Sonego (ITA)-Qualificato

F. Cerundolo (ARG)-Paul (USA)

Bye-Sinner (ITA) (2)

