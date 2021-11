Matteo Berrettini al momento del stiramento nella zona addominale, lo stesso tipo di infortunio che lo aveva costretto al forfait prima di scendere in campo contro Tsitsipas agli Australian Open. Abbiamo ancora tutti negli occhi le lacrime dial momento del ritiro nell'esordio delle Atp Finals contro Shascha Zverev . Lacrime di rabbia e dolore. Per il tennista romano si teme uno, lo stesso tipo di infortunio che lo aveva costretto al forfait prima di scendere in campo contro Tsitsipas agli Australian Open.

No, non so nulla. Non ho ancora organizzato nulla. Farò quello che faccio di solito, un controllo in giornata e domani (lunedì ndr.) sapremo. E’ difficile parlare adesso, speriamo bene, speriamo che non sia troppo grave, anche solo tornare in campo al 60% per tornare a godermi l’atmosfera che c’era oggi. Fa male perché era qualcosa che mi ero meritato e vederlo scappare via così fa davvero troppo male (Matteo Berrettini)

Nella giornata di lunedì, dunque, si attende l'esito di esami approfonditi (ecografia e risonanza magnetica), ma dato il format sui generis dell'evento di Torino bisogna tenere in considerazione anche l'eventualità di un k.o. definitivo di Berrettini: se il finalista di Wimbledon dovesse alzare bandiera bianca, al suo posto subentrebbe il nono giocatore classificato nella Race 2021, ovvero Jannik Sinner. L'altoatesino "erediterebbe" la sconfitta (a tavolino) nel primo match e inizierebbe il suo percorso contro Hubert Hurkacz (remake della finale di Miami) per poi chiudere il Round Robin contro Daniil Medvedev (2 sconfitte in carriera contro il russo). Per sperare nella semifinale l'allievo di Riccardo Piatti dovrebbe vincere entrambi i match. Intanto questa mattina, come riportato da Sky Sport, è sceso in campo sul campo pratica del Pala Alpitur per un allenamento con Ruud anche se inizialmente non era previsto che si allenasse.

Regolamento e precedenti

E' accaduto 10 volte che la riserva entrasse in scena nel round Robin, in tre di queste i ritiri sono stati addirittura due. In totale, quindi, sono stati 13 gli alternates a ritrovarsi in campo nella manifestazione. Nessuno di loro è riuscito ad arrivare in semifinale: a complicare ulteriormente il destino delle riserve c'è, infatti, la regola che a parità di vittorie il criterio successivo di passaggio del turno è il numero di partite giocate (l'esempio più calzante in questo senso è quello di Greg Rusedski che nel 1998 subentrò ad Andre Agassi vincendo due partite del round Robin contro Albert Costa e Tim Henman, dovendo però cedere il passo ad Alex Corretja per numero di partite giocate). L'ultimo sostituto ad entrare in scena è stato Pablo Carreno Busta che nel 2017 ha sostituito Nadal rimediando due ko contro Dominic Thiem e Grigor Dimitrov. Nell’ultima edizione, quella del 2020, la prima riserva era proprio Matteo Berrettini che, però, non scese in campo.

Le riserve nella storia delle ATP Finals (fonte Ubitennis)

1996: Thomas Enqvist subentra ad Andre Agassi (una vittoria e una sconfitta)

1997: Thomas Muster subentra a Greg Rusedski (due sconfitte), Tim Henman subentra a Sergi Bruguera (una vittoria)

1998: Albert Costa subentra a Marcelo Rios (due sconfitte), Greg Rusedski subentra ad Andre Agassi (due vittorie)

2002: Thomas Johansson subentra ad Andre Agassi (una sconfitta)

2005: Mariano Puerta subentra a Rafael Nadal (tre sconfitte), Fernando Gonzalez subentra ad Andre Agassi (una vittoria e una sconfitta)

2008: Radek Stepanek subentra ad Andy Roddick (due sconfitte)

2011: Janko Tipsarevic subentra ad Andy Murray (due sconfitte)

2014: David Ferrer subentra a Milos Raonic (una sconfitta)

2016: David Goffin subentra a Gael Monfils (una sconfitta)

2017: Pablo Carreno Busta subentra a Rafael Nadal (due sconfitte)

