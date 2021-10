Torino si prepara ad accogliere le ATP Finals 2021. Dopo 12 edizioni disputate a Londra, il torneo tra gli otto migliori della stagione sbarca nei confini italiani, più precisamente al Pala Alpitour, dal 14 al 21 novembre prossimi, andando a chiudere una annata che ha vissuto mesi di altissimo livello.

Uno dei grandi quesiti che circondano le ATP Finals, ovviamente, riguarda la capienza dell’impianto torinese. Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Andrea Costa, ha fatto il punto della situazione e, ha regalato una grande speranza agli appassionati di tennis italiani, e non.

“La capienza massima per le ATP Finals di novembre? Mi sento di dire che l’obiettivo per l’evento di Torino potrebbe essere possibile da raggiungere – le sue parole nel corso della trasmissione “La politica nel pallone” su Rai GR Parlamento – Se i dati confermeranno il trend positivo ed i cittadini continueranno a vaccinarsi, penso che la prospettiva sia davvero reale. Il tennis agli Internazionali ricordo che fece da apripista”.

Ovviamente la questione legata alle presenze al Pala Alpitour va a collimare con quella dei biglietti. I tagliandi, infatti, erano andati esauriti nel mese di giugno a causa della capienza ridotta per il Covid-19. Pochi giorni fa invece, gli organizzatori hanno avuto modo di mettere in vendita altri tagliandi per confermare come la capienza potrebbe davvero arrivare al 100%.

