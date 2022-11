Carlos Alcaraz ha dovuto alzare bandiera bianca ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, Non so se ci sarò alle ATP Finals. Devo andare a casa, fare degli esami e verificare l'entità del problema". Si ferma il numero 1 del mondo.ha dovuto alzare bandiera bianca ai quarti di finale del costretto al ritiro per un problema fisico agli addominali nella sfida contro Holger Rune. E la sua preoccupazione principale riguarda le ATP Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre, torneo che a questo punto sarebbe a rischio. Così ha parlato lo spagnolo dopo la partita. "".

Game, set, match, torneo e vetta del ranking: il match point di Alcaraz

Ad

Alcaraz ha poi spiegato come è maturata la sua decisione di non continuare a giocare. "Ho preferito ritirarmi e badare a me stesso. Non riuscivo a servire bene e quando giravo il corpo mi dava fastidio la zona addominale. Piuttosto che giocare così, ho preferito ritirarmi. Voglio sempre evitare il ritiro, ma non volevo che la situazione peggiorasse. Se avessi continuato, mi sarei dovuto fermare per qualcosa di più serio. La salute viene prima di tutto". Lo spagnolo è comunque sicuro di restare in vetta al ranking dopo Parigi, ma non lo sarebbe se dovesse dare forfait alle Finals. Al momento, la prima riserva per il torneo di fine anno è lo statunitense Taylor Fritz.

ATP, Parigi Un grande Rune e un problema fisico fermano Alcaraz! Danese in semi 2 ORE FA

Alcaraz gioca già da Re, che colpi di genio! La top 5 del suo torneo

ATP, Parigi Djokovic incorona Musetti: "Ha un brillante futuro davanti a sè" 9 ORE FA