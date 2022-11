dall'inviato a Torino - Rafa Nadal dura un set, poi cala tanto col dritto e Taylor Fritz passa per 7-6 6-1. Nadal giocherà così martedì con Auger-Aliassime per rimanere in corsa nel torneo; Fritz invece - in testa al Gruppo Verde - si giocherà il passaggio del turno con Casper Ruud. Per Nadal sfuma anche la possibilità di chiudere l'anno da n°1 del mondo: avrebbe dovuto vincere il torneo senza sconfitte.

