Felix Auger-Aliassime vince l'Atp 250 del capoluogo toscano battendo in finale con un doppio 6-4 la rivelazione del torneo, l'americano J.J. Wolf. Il 22enne canadese, che in semifinale ha eliminato Lorenzo Musetti , conquista così il suo secondo titolo in carriera (su 11 finali) e dà un segnale forte per la corsa alle Nitto Atp Finals , in programma a novembre. Grazie al successo al Pala Wanny, Aliassime si conferma infatti al, l'ultimo per qualificarsi al Gran Galà del tennis di Torino. Settimana praticamente perfetta per il talento di Montreal che ha concesso solo un set, al tiebreak, negli ottavi contro Otte, poi i match a senso unico con Nakashima, Musetti e Wolf che lascia Firenze col nuovo best ranking, ovvero 56 del mondo.