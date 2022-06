Si è conclusa la giornata all’ATP 500 di Halle, che rinnova la tradizione tedesca sull’erba. Anche senza Roger Federer, legato a vita al torneo, ma assente per motivazioni fisiche, c’è lo spettacolo a farla da padrone. E a regalarlo non è soltanto il numero 1 del mondo, Daniil Medvedev. Il russo, dopo un primo set passato a rischiare davvero tantissimo (tre possibilità del 6-4 annullate), vince il tie-break e poi l’incontro per 7-6(4) 6-3 sul bielorusso Ilya Ivashka. Prossimo ostacolo è lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che su questa superficie sa bene come farsi valere e che, dopo i brividi iniziali, riesce a liberarsi dell’olandese Tallon Griekspoor per 6-7(6) 6-4 6-2.

Sempre nella parte alta del tabellone, continua la corsa di Oscar Otte. Finora, tra Stoccarda e Halle, solo Matteo Berrettini è riuscito a fermare il tedesco, e nel caso in questione è il georgiano Nikoloz Basilashvili a doversi arrendere per 4-6 6-0 7-6(3). Per lui ora ci sarà il russo Karen Khachanov, vittorioso per 7-6(4) 6-4 in una sfida con il serbo Laslo Djere che sapore d’erba non ne ha in gran misura. Il confronto di giornata, domani, sarà però quello tra il polacco Hubert Hurkacz e il canadese Felix Auger-Aliassime, più ancora di un imprevedibile Carreno Busta-Kyrgios.

Ad

ATP, Halle Furia Kyrgios per time violation sulla risposta: "Nadal lo fa sempre" 5 ORE FA

Super Cilic impartisce una dura lezione a Medvedev: il match in 3'

ATP, Halle Tsitsipas avanza in tre set, ora c’è Kyrgios; avanti anche Auger-Aliassime 14/06/2022 A 18:52